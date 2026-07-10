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Арт-ужин: «Зигмунд Фрейд. Археолог сознания»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Был ли у Фрейда роман с сестрой его жены? А зависимости? Он правда вставал на стул, чтобы на фото не показаться ниже других мужчин? Обсудишь всё. Запрещенные вещества, измены, странное отношение к физической близости, гадание на снах, противостояние всему миру и обретение статуса пророка при жизни… Его история полна противоречий и заблуждений, но это история смелая, значительная, история первооткрывателя, чьим наследием мы пользуемся до сих пор. Лекцию прочитает Ольга Хейфиц, писатель, филолог, психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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