Был ли у Фрейда роман с сестрой его жены? А зависимости? Он правда вставал на стул, чтобы на фото не показаться ниже других мужчин? Обсудишь всё. Запрещенные вещества, измены, странное отношение к физической близости, гадание на снах, противостояние всему миру и обретение статуса пророка при жизни… Его история полна противоречий и заблуждений, но это история смелая, значительная, история первооткрывателя, чьим наследием мы пользуемся до сих пор. Лекцию прочитает Ольга Хейфиц, писатель, филолог, психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.