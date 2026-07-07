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Арт-ужин: «Загадки живописи»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будут разбирать десятки картин русских художников, многие из которых известны самой широкой аудитории, и попробуют посмотреть на них совершенно иным взглядом – через призму многовековой культурной, живописной, исторической и символической традиции. Кто живёт в «Голубом домике» Кустодиева, где он находится? Кто находится в вагоне на картине Ярошенко «Всюду жизнь», почему он зелёного цвета? Кто входит в дом на картине Репина «Не ждали»? Его путь завершён или только начинается? Лекцию прочитает Елена Легран, кандидат исторических наук, искусствовед, специалист по истории Франции. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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