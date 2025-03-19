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Арт-ужин «Волнующий мир Императорского балета и судьбы легендарных балерин: Кшесинская, Павлова, Карсавина»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3570₽ до 4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На один вечер ты почувствуешь себя гостем Императорской ложи, когда вокруг мерцают огни, звенят бокалы, на сцене блистают легендарные звезды — Кшесинская, Карсавина и Павлова. Мариус Петипа ставит культовое «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и «Щелкунчика», Михаил Фокин навсегда меняет характер балета, а Сергей Дягилев покоряет Париж с «Русскими сезонами». Ты познакомишься с удивительными судьбами великих балерин, чьи истории — яркие примеры смелости, преодоления, неистовой веры в себя и свой талант. Лекцию читает Екатерина Сафонова, историк, журналист, создатель культурного проекта «Литературное общество». Стоимость: тариф Early bird — 3570 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 4200 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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