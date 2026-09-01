На ужине будут вспоминать великую Эльзу Скиапарелли, одну из самых смелых и эксцентричных фигур мира моды XX века. Её называют главным сюрреалистом мира моды, и тяга к сюрреализму у неё появилась ещё в детстве: чтобы быть красивой, она посадила семена цветов в уши и нос и надеялась, что они распустятся. Она была первой кутюрье, которая начала работать с художниками. Дали говорил ей: «Вы одеваетесь в духе моих картин», а она отвечала: «Нет, это вы пишете картины в духе моих платьев». Звёзды кино, которые носили её вещи, были лучшей рекламой. Катрин Хэпберн однажды сказала: «Я стала знаменитой после того, как начала одеваться у Скиапарелли». Итальянка по рождению всю жизнь любила Париж и Францию, которые подарили ей любовь клиентов, славу и признание. Именно Эльзе выпала честь представлять Францию на выставке в России в 30-е годы! Из воспоминаний известно, что она была счастлива поехать в страну медведей, царей и водки. Она с удовольствием посмотрела Кремль, была приглашена на открытие дома моделей на Сретенке, а её диета состояла из икры и водки. На лекции Екатерины Свириной, эксперта в области моды, ты узнаешь, почему Эльзу Скиапарелли ненавидела Шанель, чем закончился визит дизайнера в Россию в 30-е годы и многое другое: – С какого необычного творения началась карьера Эльзы? – Что получилось в результате сотрудничества Эльзы и Дали? – Почему она назвала цвет «Шокирующий розовый», который ввела в моду и который стал визитной карточкой модного дома? – И что сегодня происходит в модном доме Elsa Schiaparelli, который возродили спустя 60 лет? В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.