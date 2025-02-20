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Лекция о самом загадочном художнике эпохи Возрождения от магистра истории искусств. Леонардо да Винчи — автор самой известной в мире картины. Мы знаем его в основном как художника. Но его интересовало абсолютно всё, он был изобретателем, архитектором, анатомом. Какую загадку он оставил во дворце Синьории? Кто в действительности позировал Леонардо для картины «Мона Лиза»? Ответы ждут на лекции Екатерины Лайтер, магистра истории искусств, лектора, гида. Стоимость: тариф Early bird — 3800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 4500 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.
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