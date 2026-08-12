18 век во Франции называют «галантным». Но это не совсем верное определение происходившему при парижском дворе, пока революция и гильотина не оборвали эту крайне интересную эпоху. Это век либертинажа, философии «после нас хоть потоп», Казановы и маркиза де Сада. Порок перестал быть тайным грехом и стал эстетикой: со своими ритуалами, героями и предметным миром. Либертен стал особым типом личности — человеком, который сознательно отвергал моральные нормы и возводил наслаждение в философский принцип. Эпоха оставила след в живописи, литературе и истории. Фрагонар и Буше писали сцены, которые сегодня висят в лучших музеях мира, а тогда украшали будуары. «Опасные связи» и «Тереза-философ» читали в салонах и прятали под подушкой, либертинаж был не только практикой, но и интеллектуальным течением. На лекции разберёшь, как выглядел этот мир изнутри: через вещи, людей и идеи. Мебель рококо проектировали для мимолётных встреч и хранения тайной переписки. Публичная интимность стала нормой для высшего света. Женщины управляли светской жизнью через салоны, и задавали тон всей эпохе. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.