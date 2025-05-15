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Арт-ужин «С миру по нитке: как производитель хлопка и торговец шёлком скупили всего Пикассо»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о том, как русские купцы собрали лучшую в мире коллекцию импрессионизма и постимпрессионизма, и почему их дома обычные москвичи обходили «от греха» подальше. Ты ближе познакомишься с современным, радикальным и диким искусством. Также ты погрузишься в творчество французских художниках, про чьи работы говорят «да мой ребёнок тоже так нарисует» и узнаешь больше о выдающихся женщинах-учёных, которые за бутылку водки выкупали у сторожей архивы наших великих коллекционеров за сутки до их уничтожения. Лекцию прочитает Анжела Попкова, частный гид по Москве, лектор Novikov Space и КультКрыш. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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