«Король умер — давайте веселиться!»... Этой фразой открывается 18 век и легендарное «рококо». На ужине ты погрузишься в это культовое столетие – сладострастное, чувственное, причудливое, легкомысленное, театральное и такое живое. Ты узнаешь, как рококо изобрело сотни цветов, и что такое цвет «бедра испуганной лани»; как читать картины художников рококо, и почему они не только про сексуальность; как рококо изменило наши представления о самих себе и предвосхитило современность. Лекцию читает философ, искусствовед и автор проекта (Не)Культурные – Нина Гавриш. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.