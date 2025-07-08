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Арт-ужин «Рококо: искусство сладострастия и блеска»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Король умер — давайте веселиться!»... Этой фразой открывается 18 век и легендарное «рококо». На ужине ты погрузишься в это культовое столетие – сладострастное, чувственное, причудливое, легкомысленное, театральное и такое живое. Ты узнаешь, как рококо изобрело сотни цветов, и что такое цвет «бедра испуганной лани»; как читать картины художников рококо, и почему они не только про сексуальность; как рококо изменило наши представления о самих себе и предвосхитило современность. Лекцию читает философ, искусствовед и автор проекта (Не)Культурные – Нина Гавриш. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.

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