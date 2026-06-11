Эмпирическая психология выбора партнёра и развития отношений 18+. Что полезного говорит о любви официальная наука. Кто на самом деле выбирает нам партнёра: мы, наши гормоны, наши ранние отношения или алгоритмы приложений для знакомств? Почему мы притягиваемся к нарциссам, и причём тут голуби Скиннера? Может ли тело знать, что человек «не наш», раньше, чем это понимает голова? Можно ли «исправить» партнёра и что говорит об этом мета-анализ 92 длительных исследований стабильности взрослой личности? И главное – что по итогам 40 годам исследований реально помогает в отношениях, а что только кажется помогающим? На лекции поговорят про: – Эксперимент в Бернском университете 1995 года: что на самом деле выбирает наш нос, и почему гормональные контрацептивы это ломают? – «Айовский тест азартных игр» (Iowa Gambling Task) в лаборатории Дамасио: что происходит на третьем свидании и почему мы так часто это игнорируем? – Самый странный эксперимент про эмоции: мы действительно можем их понюхать. – Голуби Скиннера и нарциссы: почему самая аддиктивная схема подкрепления в нейробиологии – это в точности то, как работает лав-бомбинг (love-bombing)? – Исследование Саманты Джоэл на 11 тысяч пар: совместимость – не самое важное. – Готлмен и его 91% точности: как лаборатория предсказывает развод по 15 минутам ссоры? – Эксперимент Арона: пары, которые ползают по матрасу связанные верёвкой, потом сильнее хотят друг друга. Что это говорит о скуке в долгих отношениях? Лекцию прочитает Милена Степанова, психолог, психотерапевт, исследователь и преподаватель в области когнитивной психологии. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.