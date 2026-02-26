В истории искусства есть картины, о которых ходят жуткие легенды. Такие картины называют «проклятыми»: они приносили своим владельцам несчастья и даже смерть. Где факты, а где — мистика и суеверия? Будут разбираться на лекции. Почему некоторые художники были одержимы кошмарными сюжетами? Что не так с портретом графини Лопухиной и «Водяными лилиями» Моне? Почему Илью Репина считали живописцем, приносящим смерть? Как известные писатели использовали образ зловещего портрета в своих произведениях? Что из этого правда, а что — полёт страшной фантазии — расскажет литературовед и искусствовед Ася Занегина. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включены фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.