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Арт-ужин: «Проклятые картины: мрачные тайны известных полотен»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В истории искусства есть картины, о которых ходят жуткие легенды. Такие картины называют «проклятыми»: они приносили своим владельцам несчастья и даже смерть. Где факты, а где — мистика и суеверия? Будут разбираться на лекции. Почему некоторые художники были одержимы кошмарными сюжетами? Что не так с портретом графини Лопухиной и «Водяными лилиями» Моне? Почему Илью Репина считали живописцем, приносящим смерть? Как известные писатели использовали образ зловещего портрета в своих произведениях? Что из этого правда, а что — полёт страшной фантазии — расскажет литературовед и искусствовед Ася Занегина. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включены фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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