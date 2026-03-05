С приходом 80-х пришла мода на сильных независимых женщин и power dressing! Первая it girl принцесса Диана, стиль унисекс в лице Грейс Джонс, феномен антверпенской шестёрки, японская школа и деконструктивизм, бум на спортивные вещи… На ужине ты ближе познакомишься с фэшн-иконами 80-х и стилем power dressing. Лекцию читает эксперт в области моды – Екатерина Свирина. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.