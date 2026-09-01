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Арт-ужин: «Пленницы «золотой клетки»: тайны дочерей и жён первых Романовых»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Первые леди первых Романовых: кем они были, и чем платили за привилегии и статус? На ужине будут разбираться в кулуарных тайнах московских дворцов. Как выбирали царских невест, плели интриги вокруг претенденток, и почему ни у одной царевны не сложилась личная жизнь? В меню вечера – лучшие сплетни допетровских времён: – Когда тебя невзлюбила мать твоего парня. Как мать царя Михаила Фёдоровича отравила его невесту. – Как датского принца Вальдемара пытались насильно женить на царевне Ирине Михайловне. – Почему царским невестам упорно пытались поменять имена и даже отчества? – Как был раскрыт заговор московских колдуний против первой царицы династии Романовых. Придворные интриги, магия, смерть царевича. – Какая девушка была московской царицей всего 71 день и так не дождалась первой брачной ночи? – Интриги на смотре царских невест. Как причёска лишила боярышню Евфимию Всеволжскую русской короны? Личные драмы первых Романовых разберёшь с профессиональным историком, москвоведом, аккредитованным гидом, журналистом и телеведущим Виталием Калашниковым. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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