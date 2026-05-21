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Арт-ужин: «Пикассо. Красавицы и чудовище»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Про Пикассо и его картины написано невероятное количество книг. На лекции рассмотрят его творчество с точки зрения его отношений с женщинами. Каждый раз, когда Пикассо влюблялся, в его искусстве менялось всё: палитра, форма, сама суть того, как он видел мир. Мы привыкли видеть в нём великого новатора, но что, если взглянуть на его шедевры как на историю одержимости, любви и разрушения? Что, если за каждым портретом — живая женщина, заплатившая за бессмертие на холсте собственной судьбой? Лекцию прочитает Кирилл Клёсов, основатель Odmo, предприниматель, совладелец «СЮР бара» и ресторана «Интеллигенция», коллекционер и большой любитель театра и искусства. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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