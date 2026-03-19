Мистические и оккультные увлечения представителей Серебряного века — это целый культурно-исторический феномен. В 1910-х годах в Петербурге насчитывалось до 8 тысяч оккультистов, а в Москве — ещё больше, около 12 тысяч. Об оккультизме читали лекции и публично обсуждали его. На лекции литературоведа и искусствоведа Аси Занегиной поговорят о мистике Серебряного века, об оккультизме, столоверчениях и спиритических сеансах. Также обсудят, каких демонов подселяли в свои произведения известные писатели и какие книги стоит читать, чтобы проникнуть в таинственную сферу литературы начала ХХ века. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.