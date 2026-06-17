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Еда
Про событие
Будут говорить о нарциссизме в искусстве и повседневной жизни. «Нарцисс» — культовый персонаж, психическое явление и постоянный участник нашей жизни. Попробуют разобраться в природе нарциссизма: как он формируется, какие у него есть формы и ловушки, чем он полезен и какой риск может представлять. Как распознать нарцисса в себе или близких. Поговорят о нарциссизме в любовной жизни, о том, что такое идеализация, чем хорош и чем опасен идеал. Обсудят вопросы красоты, совершенства, успеха, нарциссической воронки, нарциссической травмы и того, что чувствуют дети в нарциссических семьях. Самые яркие и неочевидные примеры нарциссов в истории и культуре обсудят вместе с Ольгой Хейфиц — писателем, филологом, психоаналитиком и автором просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.
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