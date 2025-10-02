Мистическая и зазеркальная… Лекция, где ты сможешь разберёшься в булгаковском мифе о Москве с профессиональным экскурсоводом. Исследователи Булгакова пишут, что сама Москва и есть огромный памятник Булгакову. Столько мест связано с его именем так, как ни с кем другим из русских и советских писателей. Москва в его произведениях очень похожа на знакомый нам город, но всё же — это выдуманное пространство, утопическая, мистическая, булгаковская Москва. Существовал ли особняк Маргариты? Ходил ли трамвай по Патриаршим прудам или это случайная ошибка, или замысел писателя? Мысленно пройдёшься по Патриаршим, заглянешь в подъезд «нехорошей квартиры», пробежишься по маршруту Ивана Бездомного, устроишь кастинг на лучшего кандидата в особняки Маргариты и пройдёшься по местам, где жил и работал великий Михаил Булгаков, писатель и выдающийся мистификатор. Заодно обсудишь недавнюю экранизацию булгаковского романа с его утопической Москвой. Лекцию прочитает Юлия Зу, профессиональный экскурсовод, автор детской книги «Необычные дома Москвы» и проекта «Вино и архитектура». В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00