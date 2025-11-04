ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин. «Maison Martin Margiela: мода как эксперимент»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Узнаешь, как наследие Марджелы и Гальяно повлияет на будущее Maison Margielа под началом Гленна Мартенса. Одна из самых горячих новостей модной индустрии – окончание десятилетней «эпохи» Джона Гальяно в Maison Margiela и назначение в качестве нового креативного директора легендарного модного дома Гленна Мартенса – виртуоза денима, мастера деконструкции, одного из самых ярких молодых фэшн-дизайнеров, благодаря которому бренд Y/Project стал одним из современных трендсеттеров, а марка Diesel пережила настоящее возрождение. Интеллектуал, провокатор, экспериментатор, деконструктивист: творчество бельгийца Мартина Марджелы было обращено к внутренней жизни вещей и их материальной сущности. Переоценив приоритеты, вернувшись к утраченным понятиям оригинальности и уникальности и даже отказавшись от «брендовости» – вещи дома до сих пор маркируются бирками с комбинацией цифр – Марджела стал основателем собственной эстетической философии. Ещё один выдающийся «скандалист» от моды, Джон Гальяно, привнёс в историю дома свои фирменные театральность, эклектизм, зрелищность. Какой будет следующая страница в истории Maison Margiela? Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста