Узнаешь, как наследие Марджелы и Гальяно повлияет на будущее Maison Margielа под началом Гленна Мартенса. Одна из самых горячих новостей модной индустрии – окончание десятилетней «эпохи» Джона Гальяно в Maison Margiela и назначение в качестве нового креативного директора легендарного модного дома Гленна Мартенса – виртуоза денима, мастера деконструкции, одного из самых ярких молодых фэшн-дизайнеров, благодаря которому бренд Y/Project стал одним из современных трендсеттеров, а марка Diesel пережила настоящее возрождение. Интеллектуал, провокатор, экспериментатор, деконструктивист: творчество бельгийца Мартина Марджелы было обращено к внутренней жизни вещей и их материальной сущности. Переоценив приоритеты, вернувшись к утраченным понятиям оригинальности и уникальности и даже отказавшись от «брендовости» – вещи дома до сих пор маркируются бирками с комбинацией цифр – Марджела стал основателем собственной эстетической философии. Ещё один выдающийся «скандалист» от моды, Джон Гальяно, привнёс в историю дома свои фирменные театральность, эклектизм, зрелищность. Какой будет следующая страница в истории Maison Margiela? Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00