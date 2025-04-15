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Арт-ужин «Любовь на троих. Любовные треугольники Серебряного века»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Cеребряный век – сексуальная революция в России. Классическая литература писала об абстрактном Эросе, но в начале ХХ века физиология любви заняла одно из главных мест в жизни и творчестве писателей. На ужине ты узнаешь больше об оккультных практиках поэтов начала ХХ века и их воплощении в сексуальной и личной жизни тройки Белый – Петровская – Брюсов, о непростых отношениях Александра Блока и Любови Менделеевой и о подругах Анне Ахматовой и актрисе Ольги Глебовой-Судейкиной, у которых был не только общий стол, но и мужчина. Лекцию прочитает Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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