Cеребряный век – сексуальная революция в России. Классическая литература писала об абстрактном Эросе, но в начале ХХ века физиология любви заняла одно из главных мест в жизни и творчестве писателей. На ужине ты узнаешь больше об оккультных практиках поэтов начала ХХ века и их воплощении в сексуальной и личной жизни тройки Белый – Петровская – Брюсов, о непростых отношениях Александра Блока и Любови Менделеевой и о подругах Анне Ахматовой и актрисе Ольги Глебовой-Судейкиной, у которых был не только общий стол, но и мужчина. Лекцию прочитает Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.