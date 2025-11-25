Вечер, посвящённый тонкостям сервировки стола, красивой посуде и французскому шику. Ты узнаешь, как добавить красоты и стиля в будни, а не просто класть приборы с нужной стороны, научишься создавать уютную и эстетичную атмосферу за столом — как для семейного ужина, так и для гостей, зарядишься вдохновением и новыми идеями и многое другое. Ужин, сервированный по всем правилам art de la table, проведёт Евгения Водяхо, создательница бутика Zastolom и автора телеграм-канала «А салфетку куда?». В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.