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Арт-ужин L’art de la table

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер, посвящённый тонкостям сервировки стола, красивой посуде и французскому шику. Ты узнаешь, как добавить красоты и стиля в будни, а не просто класть приборы с нужной стороны, научишься создавать уютную и эстетичную атмосферу за столом — как для семейного ужина, так и для гостей, зарядишься вдохновением и новыми идеями и многое другое. Ужин, сервированный по всем правилам art de la table, проведёт Евгения Водяхо, создательница бутика Zastolom и автора телеграм-канала «А салфетку куда?».  В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.

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