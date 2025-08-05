Рассказ о том, что мы называем красотой, и сколько за неё платили те, кто жил до нас. Ты узнаешь, какие бьюти-идеалы захватывали людей на протяжении тысяч лет: от идеальных стрелок Клеопатры до радиоактивных румян. Тебя ждёт погружение в исторический контекст, где «красота — страшная сила» – это не фигура речи, а факт: – из чего делали косметику, чем красились дамы с полотен Боттичелли; – почему белила были смертельно опасны, а румяна буквально могли светиться в темноте; – как выглядели самые модные лица своего времени; – какие жертвы приносили ради эффекта «сияющей кожи» и чем наши бьюти-эксперименты сегодня похожи на прошлые. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.