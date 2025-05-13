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Арт-ужин «Классика на все времена: «золотой век Голливуда» в кино и моде»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погружение в эстетику киноактрис легендарных голливудских фильмов, созданных в период «золотого века»: гламурные томные образы 1930-х, укладка «волной» яркие губы и рекламные съемки той поры. Ты ближе познакомишься с образами Марлен Дитрих, Греты Гарбо, Вивьен Ли, Мэрилин Монро и других легендарных актрис. Вспомнишь знаменитые киноленты периода расцвета американского кинопроизводства – от «Унесенных ветром» Виктора Флеминга, «Сансет бульвара» Билли Уайлдера до «Окна во двор» Альфреда Хитчкока и «Ниагары» Генри Хэтуэя. А также больше узнаешь о фэшн-коллекциях, модных съемках и образах современных кинозвезд, вдохновленных неувядающим стилем. Ведущая встречи – Илектра Канестри, эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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