Лекция от подкаста «Искусство для пацанчиков» и его основательницы Насти Четвериковой. Сможешь разобраться с направлениями и художниками, которые совершили мировой переворот в искусстве и привели арт-мир к невероятным экспериментам и бесконечному поиску новых форм. Расставишь по полочкам все ИЗМЫ в искусстве XX века и узнаешь, почему важно то или иное направление. Более того, научишься говорить и спорить о современном искусстве, имея опору на факты из истории его начала. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.