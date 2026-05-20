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Арт-ужин: «Как понять современное искусство»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция от подкаста «Искусство для пацанчиков» и его основательницы Насти Четвериковой. Сможешь разобраться с направлениями и художниками, которые совершили мировой переворот в искусстве и привели арт-мир к невероятным экспериментам и бесконечному поиску новых форм. Расставишь по полочкам все ИЗМЫ в искусстве XX века и узнаешь, почему важно то или иное направление. Более того, научишься говорить и спорить о современном искусстве, имея опору на факты из истории его начала. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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