На лекции разберёшься, как формируется навык насмотренности и почему для понимания искусства недостаточно просто смотреть на произведение. На примере классического и современного искусства рассмотришь, как цвет, форма, композиция, авторский замысел и историческая среда влияют на восприятие. Поговоришь о «Чёрном квадрате» Казимира Малевича, «Фонтане» Марселя Дюшана и произведениях современных художников и их связи с наиболее актуальными философами современности. В ходе лекции ты поймёшь, что значит обладать кураторской позицией, на что обращать внимание не только в музеях, но и в повседневном окружающем, осмыслять это и видеть знакомую среду по-новому. Будешь формировать более осознанный взгляд на визуальный мир – учиться замечать детали, устанавливать связи и глубже понимать то, что тебя окружает: – Как переходить от визуального описания произведения к пониманию его идеи? – Почему исторический и социальный контекст меняет интерпретацию искусства? – Чем осмысленное наблюдение отличается от простого просмотра изображений? – Как формируется собственная визуальная позиция? – Как развивать насмотренность через наблюдение за архитектурой и повседневной средой? – Какие практики помогут замечать больше: изучение истории объектов, анализ собственных реакций и ведение визуального дневника. Лекцию прочитает Александра Плотникова, искусствовед, арт-критик, основатель онлайн-школы по истории искусства и развитию креативности. В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 19:30, начало — в 20:00.