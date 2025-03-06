ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин «Изображая воздух»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На ужине ты погрузишься в русский импрессионизм и его особенности. Кто из великих русских художников отрицал французских «импрессионистов», но сам писал в их манере? И чем русский реализм принципиально отличался от французского натурализма? Ты узнаешь, как Валентин Серов превратился в Тошу, а Константин Коровин – в Артура, кто из художников так хотел войти в историю как «первый русский импрессионист», что даже подделал дату написания своей картины и многое другое. Лектор – Анжела Попкова, частный гид по Москве, лектор Novikov Space и КультКрыш. Стоимость: тариф Early bird — 3000 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3500 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста