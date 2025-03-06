На ужине ты погрузишься в русский импрессионизм и его особенности. Кто из великих русских художников отрицал французских «импрессионистов», но сам писал в их манере? И чем русский реализм принципиально отличался от французского натурализма? Ты узнаешь, как Валентин Серов превратился в Тошу, а Константин Коровин – в Артура, кто из художников так хотел войти в историю как «первый русский импрессионист», что даже подделал дату написания своей картины и многое другое. Лектор – Анжела Попкова, частный гид по Москве, лектор Novikov Space и КультКрыш. Стоимость: тариф Early bird — 3000 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3500 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.