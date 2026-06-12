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Про событие
На лекции пройдёшь путь от средневековых суеверий до концепций современных городских маргиналов. И попытаешься ответить на вопрос: почему люди так часто верят конспирологам? Лекцию прочитает Аркадий Романов, автор курсов для «Правого Полушария Интроверта», автор книги «Это было в России», ведущий подкастов «На репите» и «Последний Романов». В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 19:30, начало — в 20:00.
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