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Арт-ужин: «История конспирологии: от тамплиеров до рептилоидов»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции пройдёшь путь от средневековых суеверий до концепций современных городских маргиналов. И попытаешься ответить на вопрос: почему люди так часто верят конспирологам? Лекцию прочитает Аркадий Романов, автор курсов для «Правого Полушария Интроверта», автор книги «Это было в России», ведущий подкастов «На репите» и «Последний Романов». В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 19:30, начало — в 20:00.

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