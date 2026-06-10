Лекция от подкаста «Искусство для пацанчиков» и его основательницы Насти Четвериковой. Приблизишься к званию «знатока джаза» и научишься отличать бибоп от свинга и фри-джаз от джаз-фьюжн. Поскольку нельзя объять необъятное, организаторы взяли за основу 10 джазовых стандартов и с их помощью расскажут про каждое десятилетие развития джазовой музыки. Ко всему прочему, ты услышишь и запомнишь самые известные джазовые мелодии всех времён и после этого почувствуешь себя комфортно в любом джаз клубе мира, угадывая творения Скотта Джоплина, Дюка Эллингтона, Телониуса Монка, Пола Дезмонда и многих других. А уникальный видеоматериал, который подготовили для тебя, поможет совершить музыкальное путешествие во времени, ведь ты послушаешь исполнения джазовых стандартов разными музыкантами в разные годы. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.