ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин: «История джаза в 10 джазовых стандартах»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция от подкаста «Искусство для пацанчиков» и его основательницы Насти Четвериковой. Приблизишься к званию «знатока джаза» и научишься отличать бибоп от свинга и фри-джаз от джаз-фьюжн. Поскольку нельзя объять необъятное, организаторы взяли за основу 10 джазовых стандартов и с их помощью расскажут про каждое десятилетие развития джазовой музыки. Ко всему прочему, ты услышишь и запомнишь самые известные джазовые мелодии всех времён и после этого почувствуешь себя комфортно в любом джаз клубе мира, угадывая творения Скотта Джоплина, Дюка Эллингтона, Телониуса Монка, Пола Дезмонда и многих других. А уникальный видеоматериал, который подготовили для тебя, поможет совершить музыкальное путешествие во времени, ведь ты послушаешь исполнения джазовых стандартов разными музыкантами в разные годы. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста