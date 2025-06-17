Погружайся в мир роскоши, гламура, красоты и неприкрытой сексуальности на тематическом ужине, посвящённом истории легендарного модного дома Джанни Версаче. Это история человека, который не имея образования, творил настоящие шедевры, шокировал публику, не боялся чужого мнения и экспериментов. А самое главное — он изменил модную индустрию в корне, объединив её с шоу-бизнесом. Ты узнаешь больше не только про знаковые коллекции бренда и актуальность его моделей сегодня, но и про самого Джанни: его детство, семью и друзей, начало пути, любовь к искусству, возможные версии убийства, про три декады Донателлы и многое другое. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.