Большой разговор о самом красивом периоде мирового искусства — эпохе романтизма. Картины этого периода настолько многочисленны и прекрасны, что ни один художественный музей мира не обходится без них. А ещё романтизм — это герои, в которых невозможно не влюбиться. Прекрасные, загадочные, героические, бунтующие, бросающие вызов природе, людям и Богу, и часто проигрывающие, они покоряли сердца женщин и мужчин на протяжении почти всего XIX века. И продолжают покорять до сих пор. На встрече поговорят о мистических картинах, о рассказывающих истории портретах, о харизматичных героях и даже о дьяволе. О сюжетах и образах, которые создал романтизм: откуда они взялись и как повлияли на мировоззрение людей прошлого. Разберут символы и раскроют смыслы, которые прячутся в картинах. Во время лекции ты познакомишься с десятками шедевров живописи романтизма, которые покорят твоё сердце и порадуют твой эстетический вкус. Лекцию прочитает Елена Легран, кандидат исторических наук, искусствовед, специалист по истории Франции. Елена — нечастый гость в Москве, и это редкая возможность задать ей вопрос лично. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.