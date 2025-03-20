Погрузись в яркий и самобытный мир Фриды Кало — художницы, чьи работы стали отражением внутренней силы и любви. Её страдания, мечты и мексиканские традиции воплотились в живописи, наполненной символами и личными переживаниями. Ты узнаешь, какие скрытые символы и мистические элементы можно найти в картинах Кало, как любовь к мексиканской культуре повлияла на её стиль и образы, какие тайны хранит «Голубой дом» Фриды и многое другое. Лекцию читает Анастасия Потоцкая – историк искусства, частный гид, лектор Музея Москвы. Стоимость: тариф Early bird — 3000 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3500 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.