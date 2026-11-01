Легендарный дом снова среди главных визионеров мировой моды, и каждая его коллекция ошеломляет публику самыми неординарными идеями и образами, воплощенными с высочайшим мастерством. В показе осень-зима 2026 года встретились преппи, пикселизированные голландские натюрморты XVII века, королевские жаккарды и «полароидные» размытые принты на основе фотографий сада Дриса ван Нотена. Дом до сих пор работает по лекалам, предложенным единственным и неповторимым, настоящим независимым художником, не прогибающимся под модный мейнстрим, бельгийским гением Дрисом ван Нотеном ещё в 80-х годах – романтика и интеллектуальность, эклектика и ремесленное совершенство, визуальная сложность и чёткость образа, поэтичность и при этом абсолютная ориентированность на реальный гардероб – его приемник, сегодняшний дизайнер дома Джулиан Клауснер, ведёт Dries van Noten в будущее с верностью традициям и с уважением к поклонникам дома. Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 14:00, начало — в 14:30.