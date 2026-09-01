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Арт-ужин: «Древний Рим: жизнь, смерть и секс в античном городе»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Узнаешь, наконец, почему мужики постоянно думают о Римской империи… Больше двух тысяч лет назад существовал город, напоминающий современный мегаполис. В нём были дороги и гостиницы, бани и театры, канализация и даже граффити. Речь о Риме — столице республики, а затем империи, величайшего государства древнего мира. На лекции попытаются посмотреть на жизнь в Вечном городе глазами его жителя. И обсудят достижения римской культуры, актуальные и в наши дни: от архитектурных до гастрономических. Лекцию прочитает Аркадий Романов, лектор «Правого Полушария Интроверта», автор книги «Это было в России», ведущий подкастов «На репите» и «Последний Романов». В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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