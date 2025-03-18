На ужине ты погрузишься в истоки мифологии и узнаешь, что скрывают божественные бессмертные образы. Ты услышишь рассказ о подвигах Геракла, о любовной мифологии и о том, как она формировала взгляды на романтические отношения. Ты научишься понимать смыслы и символы и распознавать образы древнегреческих богов и героев в произведениях искусства и скульптуры. Лектор – Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве». Стоимость: тариф Early bird — 4250 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 5000 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.