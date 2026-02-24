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Арт-ужин: «Айн Рэнд. Американские боги»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будут обсуждать Айн Ренд – философа, страстную женщину и очень непростую личность. Она родилась в России накануне революции, не получила высшего образования и приехала в Нью-Йорк с 50 долларами в кармане. Вышла замуж за писаного красавца, но изменяла ему с мужем своей подруги и ученицы. Ее книги входят в американскую школьную программу, а советник Рейгана считал, что под влиянием идей Айн Рэнд правительство США в 1980-е годы перешло на позицию поддержки свободного рынка. Об этом и многом другом поговоришь на лекции Ольги Хейфиц – писателя, филолога, психоаналитика и автора просветительского курса «Архитектура личности». Меню вечера: – Сырно-мясное ассорти – Оливки и ягоды с рассольным сыром – Кростини с запечённой грушей и дорблю – Кростини с мортаделлой и трюфелем – Канапе с хамоном и моцареллой – Зелёный салат с халуми – Мини Веллингтон – Блинный торт с красной рыбой – Запечённая цветная капуста унаги – Тарталетки с креветкой – Сан Себастьян – Просекко/красное сухое В зале свободная рассадка. В стоимость билета включены фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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