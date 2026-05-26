Тебя ждут истории о любви, самообмане и о том, сколько стоит мечта. В главных ролях: Маркиза де Помпадур, Матильда Кшесинская, Уоллис Симпсон. Поговоришь о молодом Фрейде и сеансах гипноза в Париже, «святой блуднице» Марии Магдалене и теневых сторонах женской сексуальности, о куртизанках и феминизме, гейшах и гетерах. Глубже погрузишься в истории трех женщин, которых любили монархи и сильные мира сего. Что общего у Мадам Помпадур, Матильды Кшесинской и Уоллис Симпсон:? Что было в них такого, что привлекало мужчин? Лекцию прочитает Ольга Хейфиц, писатель, филолог, психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.