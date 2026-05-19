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Арт-ужин: «Аксессуары: красота в деталях»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Маленькие штрихи создают великие образы — перчатка, пуговица, шелковый платок. Именно детали создают образ и шепчут то, о чём одежда умалчивает. Готов услышать их историю? Почему перчатки когда-то были языком светского общения? Как поход Наполеона в Египет изменил моду? Откуда взялось выражение «менять мужчин, как перчатки» — и как пуговица Chanel или молния Schiaparelli превратились в символы эпох? На встрече с Екатериной Свириной, экспертом в области моды, ты заглянешь в историю: поговоришь о легендарных платках Hermès, белом воротничке Карла Лагерфельда и аксессуарах как произведениях искусства. И обсудишь, какие детали формируют стиль будущих сезонов весна/лето и осень/зима 26. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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