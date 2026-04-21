Мода 90-х возвращается — в том числе в поп-культуре. Сможешь выдохнуть после нашумевшей «Истории любви», посмотреть на реальные наряды Кэролин Бэссет и изучить других героев эпохи перемен. 90-ые годы – это время перемен. Объединение Германии, распад СССР и Чехословакии. В моде новые иконы стиля, направления и новые дизайнеры. Конец ХХ века – это торжественное шествие масс маркета и феномен быстрой моды, стиль гранж, минимализм, но при этом яркие театральные показы мод, напоминающие настоящие шоу. На лекции Екатерины Свириной, эксперта в области моды поговорят про эру супермоделей, стремительный взлёт Versace, новый стиль принцессы Дианы, минимализм, унисекс, гранж, влияние готики. Разберут основные элементы гардероба и главных дизайнеров эпохи: Calvin Klein, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Thierry Mugler, Marc Jacobs, Мартин Марджела. Вспомнят Nirvana и театральные шоу Galliano и McQueen. В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.