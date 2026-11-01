Маркет искусства, дополнительные мероприятия и два дня, наполненных творчеством, интересными находками и новыми впечатлениями. В эти выходные искусство станет главной темой встреч и разговоров. В центре программы — маркет искусства, где можно будет познакомиться с творческими работами, присмотреть что-то интересное для себя и провести время в атмосфере вдохновения. Art Weekend объединит искусство, общение и новые открытия. Помимо маркета, гостей ждут дополнительные мероприятия, которые сделают эти два дня ещё интереснее и насыщеннее. Приходите за впечатлениями, интересными находками и возможностью провести ноябрьские выходные в творческой атмосфере. Запись по тел. или на сайте.