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  1. Москва
  2. События

Арт-терапия совместно с МАК игрой

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2000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Женская встреча в тематике: «Женское счастье», «Гармонизация женского и мужского начала», «Самопознание», «Раскрытие сексуальной энергии» и любая другая тематика, которую участницы определят для себя на встрече. Что будет: - знакомство, общение с психологом и с другими участницами - поиск ответов на свои вопросы в метафорических картах - символическое изображение ответов на холстах Все инструменты для работы, краски, холсты буду ждать тебя на месте. Встречу проведёт Климова Ирина — дипломированный арт-терапевт, опыт более года.

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