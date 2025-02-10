Женская встреча в тематике: «Женское счастье», «Гармонизация женского и мужского начала», «Самопознание», «Раскрытие сексуальной энергии» и любая другая тематика, которую участницы определят для себя на встрече. Что будет: - знакомство, общение с психологом и с другими участницами - поиск ответов на свои вопросы в метафорических картах - символическое изображение ответов на холстах Все инструменты для работы, краски, холсты буду ждать тебя на месте. Встречу проведёт Климова Ирина — дипломированный арт-терапевт, опыт более года.