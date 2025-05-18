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Про событие
Арт-терапевтическая встреча с использованием МАК «Жизнь в гармонии» МАК - метафорические ассоциативные карты, отличный инструмент арт-терапии для связи со своей бессознательной частью, чтобы лучше понять свои истинные желания и возможности. На встрече вместе с психологом попробуеim с помощью МАКарт глубинно погрузиться в актуальную проблему и поискать ресурсы для её разрешения. На встрече: - сформулируешь актуальную трудность - через арт-терапию определишь главную суть проблемы - достанешь из бессознательного подсказки для разрешения проблемной ситуации Встречу в доверительной обстановке проведет Лиза - психолог, арт-терапевт, основатель психологического проекта «Межличка» Запись через ТГ
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