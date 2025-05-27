Под чутким руководством ведущего, с закрытыми глазами ты сможешь создать образы своих внутренних состояний через лепку. Этот процесс поможет расслабиться, освободиться от визуальных шумов и наладить контакт с собой. Что тебя ждёт: — Введение в практику: знакомство с глиной и настройка на процесс; — Письмо себе: запишешь свои чувства и мысли до начала практики, чтобы зафиксировать текущие ощущения; — Лепка образов с закрытыми глазами: погружение в процесс создания форм под чутким руководством психолога; — Рефлексия в процессе: сможешь поделиться ощущениями и размышлениями о том, что происходит в момент работы; — Письмо себе в конце практики: сможешь зафиксировать изменения в ощущениях и чувствах, чтобы увидеть, как трансформировался внутренний мир. Мастер-класс проведёт практикующий психолог Илья Твердохлеб. Более 5 лет он использует методы арт-терапии для работы с эмоциональными состояниями, помогая участникам лучше понять себя, проживать чувства и находить внутренние опоры. Его подход сочетает бережность, осознанность и творческое самовыражение через искусство.