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Арт-терапия: прикоснуться к чувствам через глину

Арт-пространство «Тайная», Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Под чутким руководством ведущего, с закрытыми глазами ты сможешь создать образы своих внутренних состояний через лепку. Этот процесс поможет расслабиться, освободиться от визуальных шумов и наладить контакт с собой. Что тебя ждёт: — Введение в практику: знакомство с глиной и настройка на процесс; — Письмо себе: запишешь свои чувства и мысли до начала практики, чтобы зафиксировать текущие ощущения; — Лепка образов с закрытыми глазами: погружение в процесс создания форм под чутким руководством психолога; — Рефлексия в процессе: сможешь поделиться ощущениями и размышлениями о том, что происходит в момент работы; — Письмо себе в конце практики: сможешь зафиксировать изменения в ощущениях и чувствах, чтобы увидеть, как трансформировался внутренний мир. Мастер-класс проведёт практикующий психолог Илья Твердохлеб. Более 5 лет он использует методы арт-терапии для работы с эмоциональными состояниями, помогая участникам лучше понять себя, проживать чувства и находить внутренние опоры. Его подход сочетает бережность, осознанность и творческое самовыражение через искусство.

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