Творческая встреча на создание картины-ресурса с психологом. Что тебя ждёт: - Диагностика внутреннего состояния, - Помощь в нахождении ответов на волнующие вопросы, - Создание поддерживающих аффирмаций, - Свободное творчество и создание уникальной картины-ресурса, - Материалы для творчества, - Приятная компания. Ведущая: Юлия — психолог, арт-терапевт и художница.