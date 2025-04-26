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Арт-терапия «Ответы души»

Freya, Подсосенский переулок, 3к1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Творческая встреча на создание картины-ресурса с психологом. Что тебя ждёт: - Диагностика внутреннего состояния, - Помощь в нахождении ответов на волнующие вопросы, - Создание поддерживающих аффирмаций, - Свободное творчество и создание уникальной картины-ресурса, - Материалы для творчества, - Приятная компания. Ведущая: Юлия — психолог, арт-терапевт и художница.

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