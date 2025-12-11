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Арт-терапия о потоке в творчестве

Библиотека имени Ю.А. Гагарина, проспект Вернадского, 109

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вечер в спокойной творческой атмосфере: обсудишь тему «потока в творчестве», познакомишься с инструментами арт-терапии и немного замедлишься за чашкой чая с угощениями. Арт-терапия – это форма психотерапии, которая использует творческие методы для улучшения психологического и эмоционального состояния человека. Она помогает выразить и проработать чувства, эмоции, мысли, а также развить самосознание и навыки коммуникации. Почему именно арт-терапия: — Не нужно уметь хорошо рисовать. — Можно сразу увидеть результат в изменении состояния: было-стало. — Многое становится явным из подсознательного. Участники также получат небольшие подарки.

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