Вечер в спокойной творческой атмосфере: обсудишь тему «потока в творчестве», познакомишься с инструментами арт-терапии и немного замедлишься за чашкой чая с угощениями. Арт-терапия – это форма психотерапии, которая использует творческие методы для улучшения психологического и эмоционального состояния человека. Она помогает выразить и проработать чувства, эмоции, мысли, а также развить самосознание и навыки коммуникации. Почему именно арт-терапия: — Не нужно уметь хорошо рисовать. — Можно сразу увидеть результат в изменении состояния: было-стало. — Многое становится явным из подсознательного. Участники также получат небольшие подарки.