Ты будешь вырезать, клеить, творить, общаться, изучать свою теневую сторону через коллажную технику. Получишь обратную связь не только от психологов, но и от участников встречи. Запретные желания, негативные эмоции, такие как злость, зависть, агрессия, твои недостатки, неудачи и самые тёмные секреты — это все аспекты твоей тени. Тень — это часть психики, в которой хранится всё, что мы вынуждены скрывать и подавлять. Именно Тень воздействует на нас, на поведение, на желания, поступки и реакции, которые могут не сыграть в нашу пользу. Чем сильнее мы прячем или отрицаем Тень, тем больше вероятности, что она проявится с негативными последствиями. Как же увидеть свою Тень, подружиться с ней и сделать так, чтобы она работала с тобой едино? Об этом расскажут два психолога — Мария и Анастасия. На встрече будет работа с метафорическими картами, сможешь найти ресурсы с помощью ассоциаций и образов. Материалы включены в стоимость, но можно что-то принести с собой (журналы, открытки, наклейки). Каждый участник получит подарок :) Ведущие: 1) Мария Челнокова — сексолог, семейный психолог. 2) Анастасия Абрамова — психоаналитический психолог, кризисный психолог.