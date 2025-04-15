Внимание: перенос мероприятия на 15 апреля, 19:00. Ты будешь вырезать, клеить, творить, общаться. Получишь обратную связь не только от психологов, но и от участников встречи. На встрече будет работа с метафорическими картами, сможешь найти ресурсы с помощью ассоциаций и образов. Материалы включены в стоимость, но можно что-то принести с собой (журналы, открытки, наклейки). Каждый участник получит подарок :) Ведущие: 1) Мария Челнокова — сексолог, семейный психолог. 2) Анастасия Абрамова — психоаналитический психолог, кризисный психолог.