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Медитация & Арт-терапия

Арт-пространство «Тайная», Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ощути тишину внутри — через дыхание, медитацию и искусство. Тебя ждёт особая практика под открытым небом, на крыше старинной мануфактуры. Это будет мягкое, но глубокое погружение в себя: через телесность, медитативные техники и интуитивное рисование. Пространство, где можно услышать себя, отпустить напряжение и выразить чувства цветом. Свет, ветер, фактуры, архитектура и эстетика самого места станут частью этого процесса, усиливая эффект и делая каждое мгновение осознанным. В программе: – медитация для успокоения ума и настройки на творчество; – выражение чувств через искусство; – рефлексия – наблюдение за созданным и обсуждение своих ощущений с психологом; – непринуждённое общение в атмосфере тепла и гармонии.

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