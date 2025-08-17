Ощути тишину внутри — через дыхание, медитацию и искусство. Тебя ждёт особая практика под открытым небом, на крыше старинной мануфактуры. Это будет мягкое, но глубокое погружение в себя: через телесность, медитативные техники и интуитивное рисование. Пространство, где можно услышать себя, отпустить напряжение и выразить чувства цветом. Свет, ветер, фактуры, архитектура и эстетика самого места станут частью этого процесса, усиливая эффект и делая каждое мгновение осознанным. В программе: – медитация для успокоения ума и настройки на творчество; – выражение чувств через искусство; – рефлексия – наблюдение за созданным и обсуждение своих ощущений с психологом; – непринуждённое общение в атмосфере тепла и гармонии.