Арт-практика — возможность остановиться, почувствовать себя, услышать внутренний голос. Начнут с работы с МАК-картами, чтобы мягко нащупать важный личный запрос, а затем перенесёшь свои чувства и состояния на холст, рисуя только руками — свободно, интуитивно, без правил и шаблонов. В завершении — бережная рефлексия с психологом и обмен инсайтами в кругу поддержки. Проведёт Илья Твердохлеб. В 2024 году завершил обучение по программам профессиональной переподготовки в ведущих образовательных центрах: «Психодиагностика в психологическом консультировании» (Московский институт психологии), «Современная когнитивно-поведенческая терапия» (НАНО МИП), «Индивидуальная эмоционально-фокусированная терапия (ЭФИТ)» и «Карта процесса ЭФТ» (Сообщество ЭФТ), а также освоила метод ДПДГ (EMDR) для работы с психическими травмами (Академия краткосрочной стратегической психотерапии). В настоящее время продолжает обучение в магистратуре Московского института психоанализа. С 2020 года проводит групповые медитации, мастер-классы и чайные церемонии. С 2022 года занимается практикой психологического консультирования. Программа: 1. Работа с МАК-картами — поиск личного запроса; 2. Медитация для фокусировки и соединения с собой; 3. Интуитивное рисование руками на холсте; 4. Время тишины — уход внутрь себя, прислушивание к ощущениям, телу, звукам и своим мыслям; 5. Завершающий круг и глубокая рефлексия вместе с психологом — обсуждение чувств, образов, смысла, который проявился в процессе.