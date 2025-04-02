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Арт-терапия «Энергия жизни»: поиск внутреннего ресурса

Арт-пространство «Передвижник», 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Лёгкая творческая встреча с рисованием картины. Что тебя ждёт: - Диагностика текущего состояния - Помощь в раскрытии внутреннего источника энергии - Создание поддерживающих аффирмаций - Удовольствие от свободного творчества и создание уникальной картины-ресурса - Материалы для творчества, вкусный чай и угощения Ведущие: 1) Юлия Легкая, психолог-энергопрактик 2) Ольга Викар, художница.

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