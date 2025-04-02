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Лёгкая творческая встреча с рисованием картины. Что тебя ждёт: - Диагностика текущего состояния - Помощь в раскрытии внутреннего источника энергии - Создание поддерживающих аффирмаций - Удовольствие от свободного творчества и создание уникальной картины-ресурса - Материалы для творчества, вкусный чай и угощения Ведущие: 1) Юлия Легкая, психолог-энергопрактик 2) Ольга Викар, художница.
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