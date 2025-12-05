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Арт-терапевтическая встреча «Жизненные цели»

Нижняя Радищевская улица, 14/2с1

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2800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

На встрече ты сможешь лучше понять себя, сформулировать цели и снять тревогу перед будущим в безопасном пространстве под наблюдением психолога арт-терапевта. Участие не требует художественных навыков, в арт-терапии на первый план выходит сам творческий процесс. Всё, что нужно — это открытость и готовность исследовать себя через искусство. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в Центр помощи «Сёстры». Что тебя ждёт? На двухчасовой встрече ты создашь коллаж, посвященный твоим жизненным целям, и обсуди свою работу в малой группе под наблюдением психолога арт-терапевта. В стоимость билета входят все расходные материалы. Где пройдёт встреча? Уютный кабинет в центре «Искусство гармонии» в двух минутах от метро Таганская — светлая мансарда с большим столом, изолированная от других помещений, что гарантирует тишину и приватность. Кто проведёт встречу? Психолог арт-терапевт и художница Елена Балакирева — бережно проведёт тебя в мир образов, цвета и свободного самовыражения.

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