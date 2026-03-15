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[отменено] Арт-терапевтическая встреча «Весеннее пробуждение»

«Искусство гармонии», Нижняя Радищевская улица, 14/2с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

После зимы всем нам нужно время, чтобы восстановиться и расцвести. Ресурсная арт-терапия — это пространство, где с помощью творчества ты сможешь прикоснуться к себе, почувствовать опору внутри и наполниться тем, что для тебя важно. Участие не требует художественных навыков, в арт-терапии на первый план выходит сам творческий процесс. Всё, что нужно — это открытость и готовность исследовать себя через искусство. В стоимость билета входят все расходные материалы и чай. Что тебя ждёт? На мастер-классе поработаешь с темой личного ресурса через две арт-терапевтические практики: • Изотерапия: с помощью красок и символических образов исследуешь, откуда ты черпаешь силы, что помогает тебе расти и восстанавливаться. • Коллаж: с помощью вырезок из журналов и цветной бумаги создашь наглядный образ своих жизненных целей, обретёшь ясность в том, чего хочешь. Кто проводит встречу? • Арт-терапевт, АСТ- и КПТ-терапевт Лика Дюк Где проходит встреча? Уютный кабинет в центре «Искусство гармонии» в двух минутах от метро Таганская — светлая мансарда с большим столом, изолированная от других помещений, что гарантирует тишину и приватность.

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