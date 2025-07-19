Когда вокруг все бегут, повсюду успешный успех, то бывает сложно замедлиться и позаботиться о себе. Многие знают это чувство: бесконечный круговорот дел, после которых ты остаёшься без сил. Арт-терапевтическая встреча — это уютная компания, где можно побыть с собой и собой, порисовать без правил и прикоснуться к тому, что поддерживает именно тебя. Умение рисовать не нужно — важен сам процесс, а не результат. Можно просто прийти, взять в руки кисточку, цветную бумагу, клей-карандаш и посмотреть, что получится. Что тебя ждёт: На четырехчасовом мастер-классе мы поработаем с темой личного ресурса через две арт-терапевтические практики: • Изотерапия: с помощью красок и символических образов исследуешь, откуда ты черпаешь силы, что помогает тебе расти и восстанавливаться • Коллаж: с помощью вырезок из журналов и цветной бумаги создашь наглядный образ ваших жизненных целей, обретёшь ясность в том, чего ты хочешь Кто проводит встречу? • Арт-терапевт, АСТ- и КПТ-терапевт Лика Дитюк — поддержит тебя в осмыслении опыта через доказательные психологические подходы и мягкую структуру. • Арт-терапевт и художница Лена Балакирева — бережно проведет тебя в мир образов, цвета и свободного самовыражения Где проходит встреча? Уютный кабинет в центре «Искусство гармонии» в двух минутах от метро Таганская — светлая мансарда с большим столом, изолированная от других помещений, что гарантирует тишину и приватность. Материалы, уют, чай включены в стоимость. Осталось только выделить для себя время и прийти.